«التعليم» تعلن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالمدارس، وذلك حرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس خلال إعلانها.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالمدارس.. السبت

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالمدارس يوم السبت 27 مايو 2023 بلوحة الإعلانات بالمدرسة.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، ستتاح للطلاب بالمدارس بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أن عمليات التصحيح والمراجعة تمت بدقة والتأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح، مؤكدة أن على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالألوان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالألوان وليس الدرجات، وتكون النتيجة في صورة لون يعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

- يعبر اللون الأزرق في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «من 85 إلى 100».

- يعبر اللون الأخضر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- يعبر اللون الأصفر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

- فيما يعبر اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».