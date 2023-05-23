التصريح بدفن شاب غرق في بحيرة النوبارية بالبحيرة.. وأسرته تروي التفاصيل

لقي قبل قليل، شاب مصرعه غرقًا، داخل بحيرة النوبارية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق شاب في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى لجثة شاب إثر غرقه في بحيرة النوبارية بقرية دست الأشراف بنطاق دائرة شرطة المركز، واُنتشلت الجثة ونُقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الغريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «محمد ب. م»، 20 سنة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، كما صرحت جهات التحقيق في البحيرة بدفن جثمان الشاب.

وأشار محمد علي ابن عم المتوفى، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه قرر النزول إلى بحيرة النوبارية للاستحمام، نظراً لارتفاع درجة الحرارة إلا أنه لم يخرج حتى لاحظ أهله غيابه وبدئوا في البحث عنه رفقة أصدقائه حتى عثروا على جثمانه.

كان مركز إيتاي البارود شهد أمس العثور على جثة سيدة طافية بترعة المحمودية، وجري انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى ايتاي العام وحرر محضر بالواقعة.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتوفية.