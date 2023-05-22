جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سيدة في البحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة ربة منزل بها طعنات نافذة في البطن بدائرة قسم شرطة النوباريو، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مقتل ربة منزل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية، يفيد العثور على جثة ربة منزل بها طعنات نافذة في البطن بدائرة القسم، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

ووجه اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى قسم النوبارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.