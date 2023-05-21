إصابة 8 طالبات بحادث انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 8 طالبات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق« الرحمانية_ دمنهور» بمحافظة البحيرة، ونقلن المصابات إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تومناية بطريق «دمنهور_ الرحمانية» بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 8 طالبات وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من حنين عادل عمار، 17 سنة، طالبة، حنين عبده الرحماني، 17 سنة، ياسمين عبدالله الحصري، 18 سنة، أميمة إبراهيم على، 18 سنة، بسمة طلعت خطاب، 18 سنة، فاطمة صالح راشد، 17 سنة، شيماء هارون سعيد، 17 سنة، نور عبدالهادي عمارة، 17 سنة، جميعهن طالبات ومقيمات مركز الرحمانية بالبحيرة.

ونقلن المصابات إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.