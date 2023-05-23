وزير الرياضة يُهنئ فريق «طائرة الزمالك» سيدات بعد فوزه بالبطولة الإفريقية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق السيدات بنادي الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الأولى، عقب تغلبه على فريق الأنابيب الكيني، بنتيجة «3-1»، في الدور النهائي من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة، والتي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 23 مايو الجاري بمدينة نايل بتونس.

الوزير يشيد بالمستوي المتميز والأداء الرائع

ووفقا لبيان صحفي، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز والأداء الرائع لفريق الزمالك، متمنياً التوفيق لكافة الفرق والأندية المصرية في مشاركاتها الدولية، وتحقيق إنجازات جدية للرياضة المصرية.

صبحي: تقديم الدعم للرياضيين

وأشار «صبحي»، إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم للرياضيين، فضلاً عن تهيئة الأجواء المناسبة للرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

وشهدت المباراة حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات، وبشرى حجيج رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة، ومحسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية لـ الكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم رئيس قطاع النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعلاء فهمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

وفاز الزمالك على نظيره مولودية الجزائري بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة سيدات.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره CNS النيجيري بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، كما فاز الفريق الأول سيدات لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره فريق الكحول الإثيوبي بنتيجة 0/3 في مباراة دور 16.