دورة تدريبية لحكام الكرة الطائرة الجدد في كفر الشيخ

استضافت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية للحكام الجدد والترقي، التي تنظمها منطقة الكرة الطائرة بالمحافظة، بقاعة البرلمان والتعليم المدني، بمديرية الشباب والرياضة بكفر للشيخ، والتي تجري في الفترة من 3 مايو وحتى 6 مايو ، وذلك بمشاركة 40 حكمًا للارتقاء بمستوى اللعبة والحكام بالمنطقة، تحت برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اكتساب مهارات إضافية للحكام

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، أن الدورة التدريبية لحكام كرة الطائرة، قد حاضر بها نخبة من الحكام من اللجنة العليا وهم مجدي حافظ، رئيس اللجنة العليا للحكام، وأيمن الذهبي، نائب رئيس اللجنة العليا للحكام، كما أشرف على تنفيذ الدورة زكريا عبدالرحيم، رئيس المنطقة، ومصطفى عامر، رئيس لجنة حكام كفر الشيخ .

شرح مفصل لقانون لعبة الطائرة

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الدورة قدمت شرح بنود القانون والتعديلات الجديدة بالقانون الدولي للكرة الطائرة، بهدف تدريب جيل من المحكمين من أبناء المحافظة قادر على التمثيل في المحافل الرياضية المحلية والدولية، متمنياً انتشار لعبة الكرة الطائرة على نطاق أكبر بمحافظة كفر الشيخ.

وأقيمت الدورة التدريبية بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة والمدير التنفيذي لمنطقة الكرة الطائرة بالمحافظة .