«رياضة جنوب سيناء»: نستهدف تدريب 5 آلاف شاب وفتاة في البرامج الصيفية

أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أنّ مراكز الشباب فتحت أبوابها لممارسة جميع الأنشطة الرياضية أمام أبناء المحافظة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وجه بضرورة الاستفادة من طاقة الشباب وتنمية المهارات.

وأوضح أنه جرى تنفيذ برامج تنمية المواهب بكل أنواعها داخل مراكز الشباب، واستاد الطور الرياضي، لتنمية مهارات الأطفال والشباب في مختلف الألعاب.

استهداف 5000 شاب وفتاة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أنّ المديرية تستهدف من خلال مراكز الشباب إلى تدريب 5000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة في مختلف المجالات الرياضية والألعاب، مشيرًا إلى أنّها نفذت مبادرة توعوية لفصل المخلفات ومكافحة التغيرات المناخية لفريق الجوالة والجوالات، ضمن خطة نشاط فريق الجوالة والجوالات بمركز التنمية الشبابية برأس سدر.

وتابع أنّ المبادرة تهدف إلى نبذ السلوكيات سلبية ونشر الوعي الخدمي التطوعي، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

القومي للموهبة الحركية

وقال إنّ مراكز الشباب واستاد الطور الرياضي، نفذت برامج عدة طوال الفترة الماضية ولا زالت مستمرة حتى الآن، مضيفًا أنّ المشروعات الرياضية المنفذة من قبل إدارة الشباب والرياضة، تهدف إلى تطوير مواهب وقدرات الشباب، وصناعة بطل ينافس في الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية.