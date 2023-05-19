113 لاعبا يشاركون في المشروع القومي للموهبة الحركية بجنوب سيناء

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شدد على تنمية مواهب الشباب والفتيات من خلال المشروع القومي للموهبة الحركية والبطل الأوليمبي.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تدريبات الملاكمة ضمن المشروع القومي للموهبة الحركية والبطل الأوليمبي مستمرة بمراكز شباب جنوب سيناء لاكتشاف المواهب.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وأوضح أن التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة الملاكمة لمراحل الناشئين والواعدين وأبطال الواعدين تجري بالاستاد الرياضي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات.

وأشار إلى أن المشروع رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل على تنمية موارد المشروع، ويتم الإشراف عليها من اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المنشودة.

113 لاعبا في المشروع القومي للموهبة

وأكد «فتحي» أن إجمالي اللاعبين المشاركين في تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية في الاستاد الرياضي بالطور 113 لاعبا ولاعبة، بالإضافة للجهاز الفني والجهاز الإداري للمشروع.

إعداد جيل رياضي في سن مبكرة

وتابع أن رؤية المشروع القومي للموهبة الحركية تهدف لإعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة، تدعيما للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.