تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا مسئول المنظومة الإلكترونية.

تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

وأوضح «نور الدين»، أنه جرى تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، عبارة عن 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز قلين، وعقد بمركز دسوق، مؤكدًا أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف «نور الدين»، أنّ إجمالي عقود التقنين التي جرى تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن، بلغت 899 عقدًا، وأنّ قرارات التقنين تُعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

«نور الدين»: مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين

وذكر أنه يجري معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام، وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، لافتًا إلى أنه يجري مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كل المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة تأكيد عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء الشروط القانونية كافة.