تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري اليوم

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري اليوم الثلاثاء؛ إذ يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، للعودة للمنافسات المحلية، بعد مبارياته التي خاضها في دوري أبطال أفريقيا.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز، وموعد انطلاق المواجهة التي يسعى فيها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز، ومواصلة انتصاراته على المستويين المحلي والأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وينتظر مشجعو ومحبو النادي الأهلي مشاهدة المباراة، التي أعلنت عن إذاتها مجموعة قنوات أون تايم سبورت، باعتبارها المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهل صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز التاسع بـ36 نقطة.