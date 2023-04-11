تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

بعد انتصار أمس وحصد لقب بطولة كأس مصر، يطوي المارد الأحمر صفحة البطولة ويبدأ استعداد للمنافسات المقبلة، ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق النصر على بيراميدز في نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

مباراة الأهلي وفاركو

وفي السطور التالية نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز، والذي يتصدره الأهلي منفردًا في المركز الأول برصيد 47 نقطة من 19 مباراة.

وتقام مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 14 أبريل الجاري، وفق ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، على أرض استاد القاهرة الدولي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6