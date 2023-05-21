ينتظر عشاق النادي الأهلي لقاءه المنتظر مع فريق الوداد المغربي، الجمعة 2 يونيو المقبل، في إطار مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث تقام المبارة على أرض ستاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق فوز مطمئن، قبل مبارة الإياب التي ستقام الجمعة 9 يونيو على استاد محمد الخامس في كازابلانكا بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

تنطلق صافرة البداية للقاء الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على أرض ستاد القاهرة لمباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 يونيو 2023، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا

وتنقل عددا من القنوات المصرية والعربية اللقاء المرتقب بين الأهلي والوداد المغربي، حيث يتم بث اللقاء الذي سيقام في القاهرة على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت صاحبة الحقوق الأرضية للمباريات التي تقام على أرض مصر، في حين يتم نقل البث الفضائي للمبارة من خلال شبكة قنوات bein sport.

تردد قناة bein sports

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وتأهل النادي الأهلي الجمعة الماضي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ16 في تاريخه، بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 - صفر.