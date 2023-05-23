رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية: نتطلع إلى شراكة قوية مع «الجلالة الأهلية»

قال البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، إنّ هناك اهتماما بجامعة الجلالة، وهي جامعة شريكة لأريزونا ستيت الأمريكية، موضحًا: «أقضي بعض الوقت في مصر في الاطلاع على تجربة التعليم العالي ومستقبل التنمية الاقتصادية وكذلك أبحث في بعض المشروعات الخاصة بالوكالة الدولية للتنمية الدولية»، لافتا إلى تطلعه إلى شراكة قوية مع جامعة الجلالة.

وأضاف «كرو» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ جامعة الجلالة هي فكرة جامعية جديدة: «نتشارك كيفية تسريع الابتكار وتعليم المزيد من الطلاب وتسريع الأنشطة البحثية بحيث تكون الشراكة شاملة بين جامعة ولاية أريزونا والجلالة».

وتابع رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية: «نستغل كل ما لدينا ونعمل معا ونتعامل معا ونحقق الأهداف، مصر دولة تحظى بتقدير كبير من الولايات المتحدة وينظر إليها على أنها حليف لنا وعلى أنها دولة ذات إمكانات لا تصدق وفيها التزام عميق بالطب والفنون والعلوم والثقافة والتاريخ وكل هذه الأشياء».