عبدالغفار يبحث سبل التعاون العلمي والبحثي مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد ثروت، ممثل جامعة أريزونا الأمريكية، والأستاذ بقسم الفيزياء والضوء بالجامعة؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق علي، عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بجامعة بني سويف، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعكس أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري.

مناقشة مشروع مقترح لإنشاء معامل مركزية

كما تناول اللقاء مناقشة مشروع مقترح لإنشاء معامل مركزية؛ لحل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجات الصناعة فى مصر، وكذلك تحقيق أولويات خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وخاصة في المجالات ذات الأولوية ومنها: تحلية المياه، والطاقة، وذلك بالاستفادة من كل الإمكانيات والتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، في ظل ما تمتلكه من إمكانات وكوادر بشرية متميزة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا بما يسهم في تحقيق النهضة الشاملة في مصر.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بمشروع إنشاء معامل مركزية بما يخدم أغراض الصناعة، واحتياجات الدولة وخاصة في المجالات ذات الأولوية مثل تحلية المياه، موجهًا بضرورة وضع خطة محددة تتضمن المجالات التي سوف تهتم بها هذه المعامل، وكيفية إدارتها، ومصادر تمويلها، ومواصفات العاملين بها.

أهمية الاستفادة من المعامل البحثية والتجهيزات

وأكد الدكتور عبدالغفار على أهمية الاستفادة من المعامل البحثية والتجهيزات والإمكانات المتميزة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في هذا المشروع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد ثروت، بمستوى البحث العلمي في مصر وحجم الإنفاق على الأبحاث العلمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التعاون مع مصر، خاصة في مجالات البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.