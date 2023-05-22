رئيس جامعة أريزونا الأمريكية يُشيد بالمستوى التعليمي لطلاب «الجلالة»

أعرب البروفيسور مايكل كرو، رئيس جامعة «أريزونا ستيت»، الأمريكية، عن سعادته بزيارة جامعة الجلالة الأهلية، كونها جامعة طموحة تترجم على أرضها ما تشهده مصر دولة التاريخ والحضارة من نهضة جديدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأبدى إعجابه بالمستوى التعليمي للطلاب وقدراتهم على الانخراط في الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية من خلال التجربة المشتركة بين الجامعتين.

الشهادات المزدوجة بين الجامعتين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بجامعة الجلالة على هامش زيارته للجامعة، للوقوف على الإنجاز الذي تم من خلال التعاون المشترك للشهادات المزدوجة بين الجامعتين، بحضور الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، وأعضاء مجلس الأمناء والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، الدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، بالإضافة الى نائبي رئيس جامعة أريزونا ستيت وعمداء المجالات ومديري البرامج الدراسية بالجلالة وممثلين للسفارات العربية والافريقية ودول جنوب شرق أسيا.

كما شارك في الاحتفال عدد من السفراء منهم السفير الإندونيسي بالقاهرة، في حضور ممثلي العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، والدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

في بداية الزيارة، تفقد مايكل كرو، رئيس جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، والوفد المرافق له، وممثلي السفارات العربية والإفريقية، المعرض الخاص بطلاب مجال الفنون والتصميم، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من تطبيقات عملية، تعكس مستوى التعليم والتدريب داخل الجامعة، ومدى اهتمام إدارتها بتنمية مهارات الطلاب، وتوفير كافة أنواع الدعم لتهيئة المناخ المناسب لهم، مشيداً بمستوى الطلاب في الجامعة، مؤكدا أنه مستقبل الدولة المصرية.

عروضا موسيقية للطلاب

ومع بداية الحفل على مسرح كلية الفنون بجامعة الجلالة، قدم عدد من المواهب الفنية عروضا موسيقية، حازت على إعجاب الحضور، ثم قدم عدد من طلاب الجامعة ودارسي برامج الشهادات المزدوجة، عرضا تعريفيا ينقل تجربتهم في اختيار جامعة الجلالة، ومدي الاستفادة من التعاون مع جامعة اريزونا سواء على مستوي التعليم والتدريب، وتنمية المهارات، لما له مستقبل أفضل لهم بعد التخرج.

وعرض مايكل كرو خلال المؤتمر رؤيته في مستقبل التعليم وربطه بتأهيل الطلاب لسوق العمل، إذ يطمح في تحقيق التعاون الدولي مع الجامعات الواعدة، وبينها جامعة الجلالة، لإضافة وسائل أخرى للتعليم لزيادة عدد الطلاب دوليا، ووضع طرق متجددة للتعليم المستمر مع التقدم التكنولوجي، الذي يجب مواكبته مع احتياجات سوق العمل.

كما تطرق للحديث عن جوهر المعرفة والذي يستخدم فيه التعلم من خلال الاكتشاف، وأشار إلى أن الجامعة تتبع طرق حديثة في التعليم والتدريب تعتمد على التعلم بالاكتشاف وليس تلقين المناهج، ولذلك تسعى الجامعة لاكتشاف الطلاب الموهوبين دوليا، ومن بينهم الطلاب المصريين.

وأوضح أن جامعة أريزونا ستيت تشهد كل عام تخريج 35000 طالب، وتحافظ على المرتبة الأولى دوما في الابتكار بالمجالات التي تؤثر بشكل مباشر في التعليم، والمرتبة السادسة في البحث العلمي، وتضم الجامعة 83000 دارس بالحرم الجامعي، و100000 طالب يدرسون عن بعد.

وأعرب كرو، عن سعادته بالانضمام إلى شبكة سينتانا التعليمية، والتي تضم أكثر من 15 جامعة من مختلف دول العالم، إذ تحظى جامعة أريزونا بالتقدير العالمي لما تقدمه من نموذج فريد في التصنيفات الدولية للابتكار والبحث العلمي وهو ما يجعل الجامعة دائما في المقدمة.

وتابع كرو، أن على الجامعات أن تتصدي لمشكلات المجتمع ومواجهتها، ولا تقف خلفها أو تتواري منها، لأن ذلك أحد أهم أدوار الجامعة مجتمعيا، وهو ما تتبناه جامعة أريزونا، بإيجاد الحلول قبل تفاقم المشكلات، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه جامعة الجلالة رغم كونها جامعة حديثة.