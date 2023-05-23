رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس «الإفريقي للتنمية»: استضافة مصر لاجتماعاتنا تبرز العلاقات الطيبة معها

كتب:

أ ش أ
11:56 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
الرئيس السيسي خلال اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية

الرئيس السيسي خلال اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية

أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، أن الحضور الكبير في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ، يبرز العلاقات الطيبة التي تربط الدول المشاركة بمصر.

رئيس البنك الإفريقي: ممتن للرئيس السيسي على دعمه

وأعرب أديسينا- خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لـ مجموعة البنك في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه للرئيس لدعمه الاجتماعات السنوية للبنك، مشيدا في الوقت نفسه بالتنظيم الجيد للاجتماعات السنوية التي تستضيفها مصر.

اقرأ المزيد:

البنك الإفريقي للتنمية: 1.5مليار دولار لمشروعات التكيف مع المناخ في القارة

السيسي: مصر تهتم بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لأفريقيا

وزير الطيران: مصر من أوائل الدول المؤسسة لمجال صناعة النقل الجوي

سفير مصر بفرنسا: حضور فعال لاجتماع البرنامج القُطري مع «التعاون الاقتصادي»
بقلم أ ش أ