رئيس «الإفريقي للتنمية»: استضافة مصر لاجتماعاتنا تبرز العلاقات الطيبة معها

أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، أن الحضور الكبير في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ، يبرز العلاقات الطيبة التي تربط الدول المشاركة بمصر.

رئيس البنك الإفريقي: ممتن للرئيس السيسي على دعمه

وأعرب أديسينا- خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لـ مجموعة البنك في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه للرئيس لدعمه الاجتماعات السنوية للبنك، مشيدا في الوقت نفسه بالتنظيم الجيد للاجتماعات السنوية التي تستضيفها مصر.