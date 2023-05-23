وزير الطيران: مصر من أوائل الدول المؤسسة لمجال صناعة النقل الجوي

قال الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن مصر تستضيف ولأول مرة المؤتمر الدولي السنوي، لاتحاد رابطة معلومات الطيران الدولية، في دورته الحالية، ويسعدني أن أتقدم بالتهنئة إلى جميع العاملين، في مجال إدارة خدمات معلومات الطيران، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتحاد، والذي يوافق الخامس عشر من شهر مايو من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه المنظمة الدولية للطيران المدني، معايير خدمات معلومات الطيران الدولي في عام 1953.

ويعد هذا المؤتمر فرصة جيدة وفعالة تسهم في مناقشة خطوات التطوير في الملاحة الجوية، والأنظمة والتقنيات الحديثة، في مجال معلومات الطيران، واستعراض أهم الوسائل الداعمة، وأفضل الممارسات في إدارة حركة الملاحة الجوية، بالإضافة الفرص والتحديات التي تواجهها الصناعة، في المجالات التقنية وإعداد وتأهيل العناصر البشرية، وإننا إذ نثمن الجهود التي يبذلها الاتحاد الدولي، لجمعيات إدارة معلومات الطيران والدور الهام الذي يقوم به منذ عام 2015 بالتعاون مع منظمة الإيكاو، من أجل تعزيز أمان وسلامة وكفاءة حركة الملاحة الجوية.

وزير الطيران المدني: نقدر وندعم خدمات معلومات الطيران

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي تستضيفه القاهرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثل عن 190 دولة، من أعضاء الإتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، بحضور Fernando Lopes رئيس الإتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA).

وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة والفاعلة في مجال صناعة النقل الجوي، حيث سطر قطاع الطيران المدني المصري، عبر تاريخه الممتد خلال 93 عاما مساهمات فعالة من التعاون والتنسيق الدائم، لدعم جهود منظومة الطيران العالمية، ونقدر وندعم خدمات معلومات الطيران، كونها من الأنشطة المهمة والمؤثرة في دعم صناعة النقل الجوي، على جميع المستويات، خلال الإدارة الديناميكية والمتكاملة، بتوفير تبادل للمعلومات في مجال بيانات الطيران الرقمية اللازمة، بما يتواكب مع المتطلبات التشغيلية والفنية، في مجال إدارة الحركة الجوية، بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء .

وقال عباس: «يهمني أن أؤكد أن الدولة المصرية حريصة، على مد جسور التواصل والتعاون مع جميع دول العالم، من أجل تطوير وتنمية خدمة النقل الجوي العالمي، ومصر لا تدخر جهدا، في دعم كافة البرامج والفعاليات، التي من شأنها المساهمة في رفع مستويات الأمان والسلامة، حيث قامت وزارة الطيران المدني المصري، خلال الفترة الماضية بالعديد من المجهودات، تمثلت في رفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية، في إقليم معلومات الطيران المصري، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا، بتوفير معلومات دقيقة وفورية ومتكاملة».

إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

وتابع: «تم إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، من أجل دعم أنشطة وخدمات الملاحة الجوية، وتسهيل واستيعاب الزيادة المتوقعة، في حجم الحركة الجوية خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد طفرة إنشاء خمس مطارات جديدة في مصر، بما يعزز دورها في مجال صناعة النقل الجوي، وتوفير منظومة تكنولوجية متطورة تتوافق مع رؤية مصر المستقبلية 2030، مرة أخرى أرحب بكم جميعا، في بلدكم الثاني مصر، وأشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى أن تكون جلسات هذا المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة مثمرة، وأن تخرج بتوصيات فاعلة، من شأنها خدمة وتطوير أنشطة الملاحة الجوية، ودعم جهود خدمات معلومات الطيران إقليميًا ودوليًا وعالميًا».

التطورات المقبلة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي

ويناقش المؤتمر، التطورات المقبلة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

وكان الإتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، أخطر مصر بانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بعد التصويت في جمعيته الأخيرة التي انعقدت قبل عامين، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.