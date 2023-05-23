ضبط كمية من المواد المخدرة بقيمة 1.5 مليون جنيه بحوزة شخصين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وزنت 22,200 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، ومبلغا ماليا، ومشغولات ذهبية متنوعة.

المتهمان يعترفان بممارسة النشاط الإجرامي

وبمواجهتهما، اعترفا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر نظير مبلغ مالي.

وأوضحا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي في مجال نقل المواد المخدرة، وأن المشغولات الذهبية خاصة بأحد أقارب المتهم الأول.

وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و554 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.