إصابة 8 أشخاص في 4 حوادث متفرقة على عدة طرق بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة في 4 حوادث متفرقة على عدة طرق بمختلف مراكز الفيوم، بين حوادث تصادم وأخرى انقلاب مركبات، فيما كان العامل المشترك بينها هو السرعة الزائدة التي أدت لاختلال عجلة القيادة في يد السائقين مما تسبب في وقوع تلك الحوادث.

ونُقل المصابون إلى أقرب المستشفيات، وتم إزالة آثار الحوادث، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحوادث وظروفها وملابساتها.

إصابة 3 في انقلاب «توك توك»

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "توك توك" على طريق أبشواي بجوار مدرسة أحمد مفتاح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، والتي نقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم، حيث جرى إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إصابة شخصين في حادث تصادم

كما أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة «تروسيكل» على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، أمام بنزينة الوطنية، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم.

إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل

وتلقت شرطة النجدة، بلاغًا بإصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق أبشواي السياحي أمام قرية جبر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شخص في انقلاب دراجة نارية

وفي قرية فانوس التابعة لمركز شرطة طامية، أصيب شخص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقله إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.