إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بـ3 مراكز بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص اليوم الاثنين، في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز كفر الشيخ وقلين وبلطيم، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بمراكز كفر الشيخ وقلين وبلطيم.

بالفحص تبين إصابة «خ.م.د»، 55 سنة، بقطع في أوتار الرسغ الأيسر، أثناء دراس القمح بمركز قلين، و«هـ.ص.ا»، 33 سنة، باشتباه كسور بسبب السقوط من علو.

بينما أصيب «ا.أ.ع»، 39 سنة، من قرية شنو بمركز كفر الشيخ، و«م.ي.ا»، 35 سنة، من مركز بلطيم، و«م.ي.ا»، 40 سنة، من مركز بلطيم، بجروح وكدمات في انقلاب دراجة نارية، فيما أصيب «ح.م.خ»، 23 سنة، من قرية الخادمية بمركز كفر الشيخ، بجروح متفرقة بالجسم في مشاجرة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.