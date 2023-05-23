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ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:11 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

ضبطت الإدارة كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات،  وأسفرت جهودها عن ضبط 1557 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12990 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 503 قضية فى عدة مجلات أبرزها «الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

هذا، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع