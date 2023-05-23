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ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

كتب:

محمد بركات
12:05 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
ضبط المتهمين.. أرشيفية

ضبط المتهمين.. أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو – أول وثان دمياط).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.

ضبط خلالها (كميات مختلفة من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين، حشيش، هيدرو، بانجو"- عدد 5 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية"). ضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بمضبوطات (فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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