«القاهرة الإخبارية»: استمرار أزمة سقف الدين الأمريكي بعد فشل اجتماع بايدن ومكارثي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «استمرار أزمة سقف الدين الأمريكي بعد فشل اجتماع بايدن ومكارثي».

وجاء في التقرير: «لا جديد يذكر؛ فما زالت أزمة سقف الديون الأمريكية تلقي بظلالها بعد انتهاء مناقشات الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، دون التوصل لحل بشأن الأزمة التي تؤرق المجتمع الأمريكي».

اجتماع لم يسفر عن شيء

وأضاف: «اجتماع عول عليه الأمريكيون من أجل التوصل لاتفاق ووصفه رئيس مجلس النواب بالمثمر، ولكنه لم يسفر عن شيء سوى تصريحات ووعود باستمرار المناقشات».

وأوضح التقرير أن مكارثي، رئيس مجلس النواب قال «أجرينا مناقشات مثمرة، وليس لدينا اتفاق حتى الآن لكنني شعرت أن المناقشة كانت مثمرة، خاصة في الأمور التي لدينا اختلافات في الرأي بشأنها، وسنواصل النقاش معا، الرئيس يرغب في خفض الإنفاق ولكنه أيضا يريد زيادة الإيرادات كذلك وهذه هي المشكلة».

وتابع التقرير أن الرئيس جو بايدن أكد أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا، مشددا على استمرار المفاوضات مع الجمهوريين حول هذا الأمر شريطة توافر ما وصفه بحسن النية.