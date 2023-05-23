خبير مصرفي: اجتماعات بنك التنمية الأفريقي فرصة للتعاون مع مؤسسات دولية

قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إنه لا يمكن إنكار دور مصر الدائم نحو دعم وتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لتحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية وذلك من خلال وضع حزمة من الأولويات في العديد من المجالات، بينها قضايا السلم والأمن ودعم جهود الاتحاد الإفريقي وإصلاح مجلس السلم والأمن الإفريقي وتعزيز التعاون القاري لدحر الإرهاب وتجفيف منابع التطرف الفكري، فضلا عن العمل على دفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات.

حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر

وأضاف الخبير المصرفي أن مصر بدأت استضافة أولى فعالياتها لمؤتمر التنمية الأفريقي، حيث نظمت ندوة بعنوان «حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة»، وتعتبر مجموعة التنمية الإفريقية هي مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي تعمل على تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تشمل بنك التنمية الأفريقي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الأفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها معظم دول القارة الأفريقية، الأمر الذي يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة والتحول من الاستثمارات القائمة لاستثمارات فعلية قائمة على رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص

وأوضح أنه من منظور اقتصادي، تنظم مجموعة التنمية الإفريقية اجتماعات سنوية تجمع ممثلي هذه المؤسسات والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والخبراء لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية في القارة الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف والتعاون في مجلات مختلفة.

ولفت الخبير المصرفي إلى أنه من بين أهم أهداف الاجتماعات السنوية لمجموعة التنمية الإفريقية تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات والحكومات الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية للتنمية في القارة الإفريقية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والابتكارات في مجال التمويل والتنمية، وتعد فرصة لتقييم أداء المؤسسات المالية الإقليمية والتنسيق بينها وتحديد الاحتياجات والتحديات والفرص لتطوير قطاع التمويل والتنمية في القارة الإفريقية.

مناقشة قضايا التنمية في القارة الإفريقية

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مناقشة قضايا التنمية في القارة الإفريقية وتحديد الأولويات والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، فى ظل تزايد العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تشكل هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والحكومات الإفريقية والشركاء الاستراتيجيين، وبناء شراكات قوية لتمويل وتنفيذ مشاريع التنمية في القارة الإفريقية، ونحن جزء أساسي من أفريقيا ويجب التواجد بينهم وتوافر تجارة بينية مع الدول الأفريقية بشكل أكبر، وخاصة أن هذه الفترة الدولة المصرية تشجع الصناعة والاستثمار لزيادة الناتج القومي الإجمالي والتصدير.