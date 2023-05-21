جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ لاستقبال اجتماعات بنك التنمية الأفريقي غدا

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حالة الطوارئ بقطاعات المحافظة، تزامنا مع انطلاق اجتماعات بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، موضحاً أنه جرى التنبيه على مديري المديريات والإدارات الحيوية بالتواجد داخل غرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام للمحافظة.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إنه قرر وقف الإجازات لحين انتهاء اجتماع التنمية الأفريقي.

جولات مكوكية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه يقوم بجولات مكوكية في مدينة شرم الشيخ يوميا لمتابعة ووضع اللمسات النهائية استعدادا لافتتاح اجتماعات بنك التنمية الافريقي غدا الاثنين، بحضور 5000 مشارك.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تأمين مقر إقامة الوفود المشاركة في الاجتماعات، والدفع بسيارات إسعاف أمام الفنادق وداخل وخارج قاعة المؤتمرات للتدخل السريع حال حدوث طوارئ.

مستشفى ميداني

وأكد اللواء خالد فودة، أنه جرى إقامة مستشفى ميداني مصغر بقاعة الاجتماعات الدولية بشرم الشيخ للتدخل السريع، وتجهيز مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستقبال أي حالات.

وتابع، بأنه جرى توفير أطقم طبية إضافية لتأمين اجتماعات بنك التنمية الأفريقي للتدخل السريع حال حدوث إصابات.

يُذكر، أن شرم الشيخ تستضيف غداً الاثنين اجتماعات بنك التنمية الأفريقي وتستمر الاجتماعات حتي الخميس المقبل.