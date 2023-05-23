إصابة أربعيني بعد اعتداء شخصين عليه في سوهاج

شهد شارع مرزوق دائرة قسم جرجا، جنوب محافظة سوهاج، إصابة أربعيني بنزيف في المخ، إثر تعدي شخصين عليه، بسبب خلافات مالية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إصابته بنزيف في المخ

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعو «ياسر. ح. ح. م»، البالغ من العمر 40 عامًا، مقيم في شارع مرزوق بدائرة القسم، الذي يُشتبه في إصابته بنزيف في المخ.

نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي

وأفاد شقيقه «محمد. ح. ح. م»، البالغ من العمر 43 عامًا، المهنة سائق، بأن «عمر. م. ا. ا» العامل البالغ من العمر 50 عامًا، مقيم بالحي ذاته، ونجله «محمد. ع. م. ا»، طالب، يبلغ من العمر 15 عامًا، مقيم بدائرة القسم، تعديا على شقيقه بالضرب بقطعة حديدية كانت بحوزة الأول، ما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، بسبب خلافات مالية.

وجرى ضبط المتهمين والأداة المستخدمة بحوزة الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.