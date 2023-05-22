توقيع بروتوكول لتنفيذ 500 وصلة مياه شرب مجانا للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

وقع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية؛ لتنفيذ وصلات مياه الشرب المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة مجانا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وكارم الفقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة إكرام، وإسلام أمين المؤسسة للتنمية والأعمال الخيرية.

دور مؤسسات المجتمع المدنى

وأكد محافظ سوهاج أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى دعم المحافظة لكافة أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية، لدعم المواطن السوهاجي، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

تنفيذ 500 وصلة مياه

ومن جانبه وجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لجهود الشركة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجميع المراكز والمدن، من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن توقيع البروتوكول اليوم، يقضي بقيام المؤسسة بتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز المحافظة، بقيمة مالية مليوني جنيه.