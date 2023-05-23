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اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للدفاع عن الأقصى غدا

كتب:

أ ش أ
01:09 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
اقتحام المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم غدٍ الأربعاء، في مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

اجتماع بجدة للرد على الاعتداءات المتكررة على الأقصى

ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، وفقا لبيان المنظمة، الاجتماع ليطلعه على التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

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بقلم أ ش أ