أسامة الأزهري يشارك في ختام نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعبد الفتاح عز الدين، سفير مصر السابق في شنجهاي بالصين، والدكتور رحمت أمينج، لاسيم نائب السفير الإندونيسي بمصر، للمشاركة فى حفل ختام المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) للموسم السادس.

جاء ذلك بحضور الإعلامي جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس معهد الإذاعة والتلفزيون، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، ووكلاء كلية التجارة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي

وقال رئيس الجامعة إن زيارة تلك الكوكبة من الشخصيات البارزة داخل مصر وخارجها يأتي فى إطار مشاركتهم في حفل ختام المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) للموسم السادس، والمقرر لها أن تنطلق اليوم، بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري بالجامعة.

ندوة عن مواجهة الإلحاد

الجدير بالذكر أن المؤتمر يشهد عدة جلسات نقاشية، بالإضافة إلى ندوة بعنوان «منظمة التعاون الإسلامي ومواجهة الإلحاد» للدكتور أسامة الأزهري، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة والمشرف العام على النشاط، والدكتور الحسن خيري، والدكتور محمد عبد الناصر، المشرفين الأكاديميين على نشاط نموذج المحاكاة، ويشارك في هذا الموسم نحو 400 طالب بواقع 13 كلية بالجامعة، و 15 مقترحا بحثيا.