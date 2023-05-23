«الصحة» تكشف حقيقة تعرض العالم لوباء جديد.. «يجب الاستعداد»

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على حقيقة ما ينشر عن تحذير منظمة الصحة العالمية، من ظهور وباء جديد.

«الصحة»: الوباء يمكن أن يحدث في أي وقت

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي له، صادر منذ قليل، إن بيان منظمة الصحة العالمية لم يعلن عن ظهور وباء جديد بشكل قاطع، بل إن المنظمة وجهت العالم بضرورة الاستعداد لظهور أي وباء جديد، وعدم الانتظار حتى حدوثه.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوباء يمكن أن يحدث في أي وقت، سواء كان قريبا أو بعيدا، وعلى العالم أن يكون مستعدا ويتعلم الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا.