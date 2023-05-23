عاجل.. «الصحة» تحذر 3 فئات من خطورة التقلبات الجوية: الخروج للضرورة القصوى

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة لمرضى حساسية الصدر الذين يعانون من ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، مؤكدًا ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية بالتزامن مع فترة التقلبات الجوية؛ تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية وعليهم عند الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

نصائح لمرضي حساسية الصدر خلال التقلبات الجوية

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على المواطنين ضرورة شرب كميات وفيرة من المياه بما لا يقل عن 2 لتر لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، وكذلك الاهتمام بنظافة أرضيات المنازل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، والجلوس في الأماكن الجيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، مشيرا إلى أهمية تناول الأدوية الخاصة بمرضى الحساسية في مواعيدها والجرعات وفقا للطبيب المشرف على الحالة.

التوجه إلى المستشفى فورا في حال ظهور أي أعراض تنفسية

وأشار «عبدالغفار»، إلى أنه في حال ظهور أي أعراض تنفسية أو مرضية خلال فترة التقلبات الجوية، على المواطنين عدم تجاهلها أو الحصول على الوصفات العلاجية بين المواطنين وبعضهم البعض بل الذهاب الى الطبيب فورا أو أي مستشفى من مستشفيات الصدر القريبة من سكنك، لافتة إلى أن الوزارة خلال فترة التقلبات الجوية تعمل على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات على مستوى المحافظات.

كما طالب المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والاطلاع على أقرب مستشفى صدر لمنطقة سكنك في حال الرغبة في الذهاب.