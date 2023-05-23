«الصحة» توجه رسالة عاجلة للحجاج.. «تجنبوا التقبيل والعناق»

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها، خاصا بالإجراءات التي يحب اتباعها من قبل الحجاج عند سفرهم للأراضي المقدسة.

وقالت الوزارة، إنه قبل السفر لا بد من الحرص على تلقي التطعميات اللازمة، ضد الالتهاب السحائي، والأخرى الخاصة بفيروس كورونا.

تعلميات للحجاج خلال رحلة السفر الى الأراضي المقدسة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه أثناء السفر على الحجاج الإقدام على بعض الإجراءات المهمة، على النحو التالي:

- تجنب الأماكن المزدحمة قبل السفر.

- الحرص على ارتداء الكمامات بشكل مستمر.

- لا تتبادل الملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين.

- الحرص على نظافة اليدين باستمرار، واستخدام الماء والصابون أو محلول لتعقيم اليدين.

- التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص الشعر عند التحلل من الإحرام.

- تجنب العناق والتقبيل.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية.

- الاهتمام بالتغذية الصحية والسليمة.

التواصل مع طبيب البعثة الطبية في الحج

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أهمية مراقبة الصحة العامة للجسم خلال فترة الحج إلى الأراضي المقدسة، واللجوء إلى طبيب البعثة، حال الشعور بأي أعراض تنفسية أو مرضية على الفور، لافتة إلى وجود بعثة طبية مرافقة للحجاج، وتوزيع أكثر من 30 عيادة مكونة من 75 فرقة طبية، لمتابعة الحجاج والوصول لهم وتقديم الرعاية الصحية كافة المناسبة لهم.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان التى وضعتها لموسم الحج والحفاظ على الصحة العامة للحجاج، ووضع تعليمات وإرشادات للحجاج يجب اتباعها لتجنب أى مضاعفات صحية يمكن أن تحدث.