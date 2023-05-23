علماء يحذرون من وباء جديد بعد كورونا.. و«الصحة العالمية»: التهديد لا يزال قائما

وسط إجراءات تخفيف وإلغاء أخرى خاصة بفيروس كورونا، الذي تفشى منذ 3 سنوات، وحصد أرواح الآلاف من البشر، ومخاوف متزايدة من العلماء وخبراء الصحة من تفشي وباء جديد قريبًا، تثار العديد من التساؤلات عن مدى استعداد دول العالم للتصدي للوباء الجديد المنتظر، خاصة مع اعتقاد العلماء وجود تقصير من الحكومات في استيعاب العديد من الدروس المكتسبة بشق الأنفس من كوفيد 19.

تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية

وجاءت تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال تسليم تقريره إلى الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار في وكالة الأمم المتحدة، مؤكدة لصحة توقعات العلماء بقدوم وباء جديد قريبًا، قائلًا: «التهديد لا يزال قائما، وأن نهاية COVID-19 كحالة طوارئ صحية عالمية ليست نهاية COVID-19 كتهديد صحي عالمي، فلا يزال خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة، مع إمكانية أن يكون أكثر فتكًأ قائمًا»، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة.

تحذير من حدوث موجة مرضية تنافس الهجمة الشرسة لمتغير الأوميكرون

وتشير صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، في تقرير نشر الشهر الجاري، إلى تحذير من خبراء الأمراض البيت الأبيض، من احتمال حدوث موجة مرضية تنافس الهجمة الشرسة لمتغير الأوميكرون، بنسبة من 20 إلى 40% خلال العاميين المقبلين، ويعتقد علماء المناعة الأمريكيين أن طفرات الفيروس الجديد لن تستجيب للعلاجات واللقاحات، بالتزامن مع إلغاء الادارة الأمريكية يوم 11 مايو حالة الطوارئ الصحية العامة، التي جرى إطلاقها أول تفشي وباء كورونا.

«إندبندنت»: الوباء الجديد قادم لا محالة

من جانبها، ذكرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن الوباء الجديد قادم لا محالة رغم عدم استعداد بريطانيا لهذا الأمر؛ إذ أكد السير جون بيل والسير ديفيد كينج، من بين كبار العلماء، أن المملكة المتحدة ليست أفضل استعدادًا مما كانت عليه في عام 2020، خاصة مع الإجراءات التي تعمد لتفكيك الخدمات العامة وإلغاء تمويل البحوث وسحب الاستثمار في خدمات مراقبة العدوى، وهو ما يثير التخوفات والقلق، خاصة مع تفشي المتحور الجديد لكورونا بالهند.

علماء: وجود وباء جديد لا مفر منه

ويؤكد علماء الفيروسات، ومن بينهم عالم المناعة جون بيل، لصحيفة الإندبندنت، أن حدوث وباءً آخر على نطاق Covid-19 أمر لا مفر منه، خاصة بعد تزايد حالات الإصابة بالهند لـ10 آلاف حالة يوميا، وهو ما يؤكد على تخطي سؤال ما إذا كان سيحدث وباء للسؤال عن موعده، مشددين على أهمية أن تتضمن أنظمة الرعاية الصحية مراقبة ومرونة أفضل للتصدي للتهديدات المستقبلية، التي من المتوقع أن تكون أكثر شراسة من الوباء السابق.

وأشارت صحيفة الإندبندنت، إلى تصريحات ديفيد كينج، كبير المستشارين العلميين السابق للحكومة البريطانية، الذي قاد البحث في عام 2006، وتنبأ عن كثب بوباء كوفيد 19، التي يقول فيها إن العالم من المرجح أن يشهد تفشي فيروس آخر على النطاق ذاته في السنوات الخمسة عشر المقبلة.

عقبة: المتحورات الجديدة لكوفيد مازالت أقل حدة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن كل التغيرات والتطورات التي تحدث للفيروس بالعالم يجرى تسجيلها ومتابعتها لتحديد مدى خطورة المتحورات الجديدة، مشيرًا إلى أن المتحورات التي ظهرت في الأونة الأخيرة وحتى الآن كانت أقل في شدة المرض، وكذلك في تأثيرها على صحة الإنسان.

وشدد «عقبة» على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، حال ظهور متحورات لها تأثير أكبر على صحة الإنسان من الموجودة بالوقت الحالي، مؤكدًا أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأخذ أعداد كبيرة من المواطنين للتطعيمات حول العالم، جعلت الإصابة بفيروس كورونا أقل حدة، خاصة مع الدور الكبير الذي أدته اللقاحات وظهور الأدوية الخاصة بالفيروسات، التي أثبتت فعاليتها على السيطرة على المرض وعدم الدخول في إصابات شديدة.

الوضع الصحي بمصر آمن

وعن الوضع الصحي في مصر، أكد «عقبة» أنه مستقر، نتيجة حصول نسبة كبيرة من المواطنين على اللقاحات، إلى جانب دور الإعلام في زيادة الوعي والمعرفة لدى المواطنين، ومتابعة كل ما هو جديد، وجعل الدولة في وضع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.