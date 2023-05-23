أستاذ استثمار: مصر حريصة على تقوية علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ مصر تلعب دورًا هامًا في تنمية العمل الأفريقي المشترك على مدار التاريخ، وحريصة دومًا على تقوية علاقاتها مع كل مؤسسات التمويل الدولية، وبالتأكّيد بنك التنمية الأفريقي من بين تلك المؤسسات المهمة، إذ أنه يخدم على قضايا القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ حجم التحديدات التي تواجه القارة الإفريقية كبير للغاية ونحتاج إلى أرقام كبيرة من التمويلات والاستثمارات، وذلك حتى تستطيع لعب دورا مؤثر في الاقتصاد العالمي.

عوامل جعل أفريقيا مؤثرة على الاقتصاد العالمي

وأضاف أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك عوامل أساسية من أجل جعل القارة الأفريقية قادرة على لعب دور فعال في الاقتصاد العالمي، أهمها: إعادة تأهيل البينة الأساسية داخل كل دولة، تطوير وتأهيل خطوط الربط بين الدول وبعضها البعض خاصة المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنَّ مصر تحتضن هذه القضايا وتلعب دورًا هامًا في إعادة تأهليها كونها تمتلك قدرات وإمكانيات ووسائل فضلًا عن الشركات التي تساعدها على أداء ذلك وإعادة تأهيل البينة الأساسية في كل الدول الأفريقية.

التكامل والتوافق بين الدول الأفريقية

وتابع أنَّ القضايا الأفريقية تحتاج إلى مشروعات محددة لها دراسات جدوى وليس فقط مجرد متطلبات، وهذا الأمر يمكن للبنك الأفريقي للتنمية المساهمة فيه، مع المؤسسات التمويلية الأخرى، مؤكّدًا أهمية التكامل والتوافق بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.