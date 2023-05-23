رئيس جهاز تنظيم سوق الغاز: مصر تقدم تسهيلات كبيرة لمشروعات الإسالة

أكد المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أن مصر أصبح لديها تسهيلات مغرية جدا لكل الدول المحيطة لاستخدامها في إساله الغاز، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية أساسية جاذبة ليس لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف أن مصر تمتلك شبكة قومية كبيرة وكذا سوق محلية واسعة، وأوروبا تنظر إلينا كسوق كبير جدا، وتطمح أن تكون مصر أحد المصادر المهمة لتصدير الغاز إليها، لاسيما بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، وربما قبل ذلك حيث كانوا يرغبون في أن نكون مصدر بديل.

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة وكيله اللجنة رشا رمضان، لمناقشة مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد 2023/2024.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أنه جرى الحصول على منح من الدول الأوربية للقيام بدراسات تستهدف التطوير والتحسين من الاداء والتسهيلات، وآخرها خاصة بدراسات تأهيل البنية التحتية.

وأشار إلى أن إيرادات الجهاز طبقا للقانون المنظم يتمثل في ما توفره الدولة، فضلا عن الموارد الخاصة من التراخيص، إلا أن الجهاز منذ انشاءه لم يحصل على مخصصات من الدولة، ومول الموازنة ذاتيا من الموارد الخاصة، وتوجيه فوائض لخزانة الدولة بدأت بـ5 ملايين ووصلت إلى 12 مليون جنية سنويا.