ممثل «مستقبل وطن» بالحوار الوطني: نستهدف تحول مصر لدولة رائدة في التصدير

قال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إننا نستهدف في الجمهورية الجديدة أن تتحول مصر لدولة رائدة في الصناعة والتصدير، وذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الصناعة في ثاني أيام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأضاف أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من بنية أساسية وشبكة طرق وخطة التطوير يمهد الطريق للنهضة، ما يغطي حاجة البلاد من تغطية السوق، والتصدير للخارج.

مناشدة بتطوير صناعة البرمجيات

وأكد أن الحزب يناشد بتطوير صناعة البرمجيات، والصناعات الهيدروجينية، وضرورة تأهيل القوى البشرية لتكون أساس التقدم الصناعي، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول، في التطوير الصناعي، وشدد على أهمية التعليم الصناعي.