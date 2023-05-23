الانتهاء من إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس بأسيوط ضمن «حياة كريمة»

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال انتهاء مشروع إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس بمركز صدفا، وذلك ضمن المشروعات التي يجري العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية، في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طبقًا لاستراتيجية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية، النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس عصام القرن مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وممثلي دار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.

موقف سيارات أولاد إلياس النموذجي

وبدأ محافظ أسيوط جولته، بتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس النموذجي، الذي أنشئ على مساحة 230 مترًا مربعًا، بتكلفة مليون و566 ألف جنيه، تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الذي جرى الانتهاء منه وتسليمه تمهيدًا لتشغيله وتعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات المواطنين، وشدد على سرعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أهمية مشروعات مواقف السيارات النموذجية التي يجري إنشاؤها بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الأسواق الحضرية النموذجية

وقال محافظ أسيوط، إنه يجرى تنفيذ مشروعات الأسواق الحضرية النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية بقرى حياة كريمة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها بناءً على البروتوكول الذي جرى توقيعه مع هيئة الأبنية التعليمية، والإشراف على تنفيذ 14 مشروعًا يجري تنفيذها كمرحلة أولى تتضمن أسواقًا ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل، التي تم تنفيذها وتسليمها بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليونًا و793 ألف جنيه.

وأشاد «سعد» بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة، ومنطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، وجهودهما المبذولة في التوسع في إنشاء مشروعات الأسواق ووحدات الإطفاء والمواقف النموذجية والحضرية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة التي يجري إنشاؤها ضمن خطة الهيئة السنوية، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ونجوع المحافظة.