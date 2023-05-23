إصابة 19 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 19 شخصًا بينهم 9 أطفال، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي، بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، حيث أسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم، عن إصابة 19 شخصًا بينهم 9 أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.