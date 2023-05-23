رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف سبب إعلان «الصحة العالمية» عن وباء جديد

قال البروفيسور فؤاد عودة خبير الصحة العالمية ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ونقيب الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، إن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية الأخيرة عن وباء جديد، جادة ومهمة، مؤكدًا أهمية التزام الدول بالوقاية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي وباء أو مرض معدي، دون انتظار لتحذيرات المنظمة.

التعاون بين الدول أبرز دروس كوفيد19

وأضاف «عودة» في تصريحه لـ«الوطن»، أن الاستعدادات للأوبئة من أبرز الدروس التي تعلمها العالم خلال جائحة كورونا، ولابد أن تكون القرارات الصادرة من وزارات الصحة بمختلف الدول فورية، لمقاومة الأوبئة، مشددًا على أهمية توفير المياه والغذاء النظيف للدول الغنية والفقيرة على حد سواء، والتعاون لسد عجز الأطباء والتمريض في العالم.

وأكد ضرورة تقديم الدول الغنية المساعدات للدول الفقيرة دون «أنانية»، وهو من الدروس المهمة لوباء كوفيد 19، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نشر المعلومات الصحية الدقيقة والشفافة دون أهداف سياسية واقتصادية، بالتعاون مع وزارات الصحة ونقابات الأطباء ووزارات الخارجية، على أن يتم تداول هذه البيانات بصورة يومية.

أسباب الإعلان المبكر عن الوباء الجديد

وأشار إلى أن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية كانت تستوجب الإعلان عن المعلومات الدقيقة التي تخص الوباء الجديد، خاصة مع إعلانه أنه قريب وهو ما يؤكد ضرورة وجود معلومات موثوقة، لافتًا إلى إعلان رئيس منظمة الصحة العالمية المبكر قد يرجع إلى محاولة تفادي خطأ التأخر في الإعلان عن وجود وباء كما حدث في التأخير الذي صاحب الاعلان عن وباء كوفيد 19 عندما تم الكشف عنه بالصين.