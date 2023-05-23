«ثقافة النواب» توافق على موازنة المجلس الأعلى للإعلام  

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على موازنة المجلس الأعلى للإعلام، للعام المالي 2023 /2024 .

وقال نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، خلال الاجتماع، إن الاهتمام بالقوى الناعمة الممثلة في الإعلام والثقافة، لا يقل أهمية عن القوى الخشنة، والإنفاق عليها بمفهومها الواسع، يمثل مسألة أمن قومي، ولا يعتبر رفاهية.

الديهي: المرحلة الحالية تحتاج المواجهة بالقوة الناعمة

وأضاف «الديهي»: «الحرب الحالية علاجها الأساسي المواجهة بالقوة الناعمة، ولا يتم استدعاء القوة الخشنة قبل تفعيل الناعمة».

واقترح خلال مناقشة موازنة المجلس الأعلى للإعلام، أن تكتب وزارة المالية مذكرة تفسيرية مع الموازنة، بطريقة مبسطة لغير المتخصصين، لتساعد في المناقشة خلال اللجنة.

وردا على سؤال موجه من أعضاء اللجنة، حول مدى رضا «الأعلى للإعلام»، عن أداء وسائل الإعلام، قال نشأت الديهي: «لوقلت إني راضي يبقي نقعد في بيتنا، لكنه يحتاج إلى تطوير».

وأكد «الديهي» أن وزارة المالية وافقت على طلبات المجلس الأعلى للإعلام، بزيادة بعض بنود الموازنة في النطاق الذي يتماشى مع ما تجرى طلبه، وكذلك الوضع المالي الحالي، وفي ظل تفهم المجلس للظرف الضاغط على الحكومة حاليا.

النائبة درية شرف الدين تنتقد طريقة تقديم الموازنة

وانتقدت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، الطريقة التي يجرى بها تقديم الموازنة للجنة من قبل «الأعلى للإعلام»، قائلة: «أطالب جميع الجهات أن تقدم موازنتها بشكل مالي غير معقد، وإعادة صياغة البنود بشكل أبسط، حتى تتمكن اللجنة من التعليق عليها بشكل أسهل».

وأضافت رئيس لجنة الثقافة والإعلام: «أشعر إنهم بيجبوها بهذا الشكل عشان منفهمش حاجة منها».

وعلقت النائبة درية شرف الدين، على زيادة بند المكافآت في موازنة «الأعلى للإعلام»، قائلة: «أعترض على كثرة المكافآت، ويجب جمعها في بند واحد، وأيضا الاقتصاد فيها».

في السياق ذاته، قال النائبة ضحا عاصي، عضو اللجنة، إن «هناك اختفاء واضح للصحافة الثقافية، وتقليص عدد الصفحات الثقافية المتخصصة، وهذا توجه غريب في وقت نطالب فيه بعودة الوعي».

وأضافت: «الاعتمادات المخصصة للصحف الثقافية غير موجودة أصلا، والصفحات القائمة حاليا لا تتلقى دعم، فنجد أن المجلس الأعلى للثقافة يدعم مجلة القصة بـ163 جنيها»، متساءلة: «هل الصحافة تستطيع إعادة المشهد الثقافي مرة أخرى».

وعلق نشات الديهي، على حديث النائبة قائلا: «متفق تماما إن جرعة الثقافة أقل مما يجب أن يكون، وهي تحتاج إلى أدوات مثل الصحف والمجلات »، موضحا أنه «على المجلس الأعلى للثقافة والصحف القومية أن يكون لديهم استراتيجية وجرعة واضحة للثقافة، فقضية الوعي والهوية تحتاج لاستراتيجية واضحة لزيادة هذه الجرعة في وسائل الإعلام المختلفة»، مشيرا إلى أن مكتبة الأسرة كانت تقدم الكتب بسعر مخفض.