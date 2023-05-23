وكيل «طاقة النواب» يقترح إنشاء «شرطة تعدين» لحماية المناجم من السرقة

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمقترح إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول انشاء قسم شرطة للثروة المعدنية خصيصًا.

وأضاف «الجبلاوي»، خلال المقترح المقدم للبرلمان، أنَّ وجود قسم شرطة خاص بالثروة المعدنية يستهدف حمايتها من السرقة والتبديد، موضحًا أنَّ قسم شرطة الثروة المعدنية سيكون علي غرار شرطة الكهرباء وشرطة السياحة، وذلك من خلال قسم موجود بوزارة الداخلية تحت مسمي شرطة التعدين.

وطالب وكيل طاقة النواب، خلال المقترح المقدم لمجلس النواب أنَّ يكون قسم شرطة التعدين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية ليكون أول «كول أمني» متخصص في حماية التعدين بمصر، موضحًا أنَّ الهدف من شرطة التعدين هو حماية ثروات ومقدرات بلدنا من النهب والسرقة والعصابات، وحماية المناجم الموجودة.

وشدد الجبلاوي، خلال المقترح، على أن إنشاء شرطة التعدين سيعمل على جذب المستثمرين من الداخل والخارج وطمأنتهم وتشجيعهم للاستثمار داخل مصر بأمان دون تخوفات أو قلق.