«خطة النواب» تطالب بزيادة مخصصات المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية

أوصت لجنة الخطة والموازنة بتفعيل طلب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، بزيادة المخصصات المالية لبند المستلزمات والأدوية بالمستشفيات التابعة للجامعات.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

وقال «سالم»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها: «هناك أهمية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية لمواجهة متطلبات المرضي بشكل دائم لأننا نواجه مشاكل نقص المستلزمات وانتظار المرضي لوقت طويل حتى يتم إجراء العمليات لهم»، مشيرا إلى نقص المستلزمات العامة ومستلزمات بنك الدم وبعض محاليل الغسيل الكلوي بمستشفى جامعة سوهاج مطالبا بتوفير تلك الاحتياجات سريعا.

ووجّه «سالم»، خلال كلمته سؤالا عن المبلغ المطلوب لبند الأدوية والمستلزمات والمقترح له، واجاب الدكتور وليد عبد المحسن أمين المجلس الأعلي للجامعات، قائلا إنهم طلبوا 8 مليارات جنيه وتم اعتماد 4.6 مليار جنيه.

وشدد سالم على ضرورة دعم البند بمبلغ 3 مليارات جنيه أخرى وتوفير أي دعم لهذا البند في حالة الاحتياج إليه خلال العام المالي.

اهتمام الدولة بالأبحاث البيئية

كما تحدثت وكيل لجنة الخطة عن اهتمام الدولة بالأبحاث البيئية والاقتصاد الأخضر، مضيفا: «صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج في يوليو 2021 ورغم ذلك لم يتم التفعيل للقرار حتى الآن».

وأجاب دكتور مصطفي رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات على هذا السؤال قائلا: «سيتم التواصل مع جامعة سوهاج لبحث الأمر والعمل على سرعة تفعيله».

وطالب وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، وزير التعليم العالي بضرورة الإسراع في نقل الأصول الخاصة بمستشفى الأطفال من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جامعة سوهاج حتى تتمكن الجامعة من الاستفادة منها وبدء تشغيلها وتفعيلها.

ويواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة استعراض موازنة الوزارة للعام المالي 2023/ 2024.