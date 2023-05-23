9 مقترحات لـ«مشروعات النواب» لدعم الصناعة بالحوار الوطني.. تعرف عليها

أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، أن الصناعة هي المحرك الرئيسية للتنمية موضحا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.

واقترح وكيل مشروعات النواب خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضي التابعة لها.

وأشار إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضي، منوها أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، ما جعلها تكلف المستثمر، مشيرا إلى أن الحل في تفعيل قانون توحيد جهات الولاية، وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلى الترويج الفعال.

وشدد على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة في إدارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر، وطالب بضرورة تبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم في تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد.

كما طالب بضرورة خلق سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنيه المصري بما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغير ة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 152 لسنة 2020.

ووجّه الجارحي الشكر للمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار على الجهود المبذولة.