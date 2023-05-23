محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحي جزى بتكلفة 70 مليون جنيه

تفقد اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع صرف صحى جزى بمركز ومدينة منوف، بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه، تمهيداً لتشغيله لخدمة أهالي قرية جزى والعزب التابعة، بإجمالي مستفيد 30 ألف نسمة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية، الجاري تنفيذها بنطاق المركز، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نقلة نوعية بمنظومة العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من 90% من المحطة

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، عن مكونات المحطة التي تضم (محطة رفع، شبكات انحدار، خط طرد)، من تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات إيجيكو، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 90% والكهروميكانيكية بنسبة 80%، كما جرى تنفيذ 22 كم من إجمالي 23 كم من شبكة الانحدار بنسبة 96%، فضلًا عن تنفيذ 3.5 كم من 3.9 كم من خط الطرد بنسبة 97%، وسيجري نهو كل الأعمال بالمشروع في شهر يونيو المقبل.

محافظ المنوفية يشدد على تسريع وتيرة العمل

وخلال تفقده، شدد المحافظ على القائمين بتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة العمل لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا تقديم جميع الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لتدعيم مشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كونه أهم مشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما تفقد محافظ المنوفية، أعمال التطوير بمستشفى منوف العام، حيث جاري أعمال الترميم بالدور الأرضي لأقسام الاستقبال والطوارئ، وكذا تجهيزات تركيب وحدة قسطرة القلب الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 12 مليون جنيه، وستضم الوحدة أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال.

وخلال الجولة، وافق المحافظ على قبول تبرع عدد من المواطنين بقطعة أرض لتوسعة مبنى وحدة قسطرة القلب، وأكد أنّ وحدة قسطرة القلب بمستشفى منوف العام، ستكون إضافة قوية لجهاز القسطرة الوحيد الموجود بمستشفى أشمون العام، مما يساعد في توفير الخدمة لمرضى القلب والمساهمة في تخفيف آلامهم والقضاء على قوائم الانتظار فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.