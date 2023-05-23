السيسي يناقش ملف التكامل الاقتصادي مع رئيس المفوضية الأفريقية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد التباحث حول أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد.

وأضاف أن الاجتماع شهد توافقا على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين، باعتبار مصر واحدة من الركائز الأساسية لدفع العمل الأفريقي المشترك، وسعيا لتعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي والتنموي، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.