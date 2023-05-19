رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: ندين صمت العالم على العدوان الإسرائيلي

دعا موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى تشكيل كتلة دولية يتبوأ فيها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والامم المتحدة وغيرها من القوى الفاعلة في السودان دورا رياديا مركزيا لتعزيز الجهود الرامية إلى السلام واستئناف المسلسل السياسي لقيام حكومة مدنية تواجه التحديات العاجلة وتعيد المسار الانتقالي إلى سكته تحضيرا لانتخابات عامة حرة ونزيهة.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعيش في ظرف بالغ الدقة إقليميا وعالميا، حيث تستمر الحرب الروسية الأوكرانية المدمرة للإنسان واقتصاديات العديد من الدول في مناطق شاسعة من العالم، حيث تهدد العالم بشح شديد في مصادر الطاقة والغذاء والأمن والاستقرار».

وتابع: «في الساحة العربية يتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتتضاعف الإهانات ضده وتتسع رقعة سلبه من أراضيه واحتلال أفواج المستوطنين ظلما وعدوانا مساحات حساسة منها، كما يطول صمت العمال المريب على هذه التراجيديا المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المحروم من حقه في الحرية وتأسيس دولته المستقلة ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي فإننا ندين صمت العالم على عدوان إسرائيل».