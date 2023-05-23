ضبط 70 طن قمح محلي ومخلوط في مطحن خاص ببني غالب بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط حوالي 50 طن من الأقماح المحلية، و20 طن قمح مخلوط «محلي - مستورد» داخل مطحن خاص بالمنطقة الصناعية ببني غالب، مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%، بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الاقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة.

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وإحكام الرقابة لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي والقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين.

ضبط مطحن مخالف

من جانبه أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط، إن المديرية قامت بحملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، أسفرت عن ضبط مطحن خاص بالمنطقة الصناعية ببني غالب والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية تقدر بحوالي 50 طنا، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%.

كما تم ضبط 20 طن قمح مخلوط «محلي - مستورد»، وتم التحفظ على الكميات وجار مصادرتها وتوريدها للمواقع التخزينية بالمحافظة، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين.