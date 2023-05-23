محافظ أسيوط يوجه بتوفير مخزون الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى صدفا المركزي للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام بنك الدم والاستقبال والأطفال والنساء والتوليد والصدر والأشعة وعيادة الأسنان والصيدلية ووحدة الترصد واستمع إلى شرح للعاملين بتلك الأقسام، والتقى بعض المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع منهم إلى جودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى.

تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات

ووجه بتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات، وضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات.

تقديم أوجه الدعم للمستشفى وجميع الاحتياجات بها

وخلال زيارته للمستشفى التقى المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام وبحضور النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب واستمع إلى احتياجات المستشفى وسير العمل بها معلنًا تقديم أوجه الدعم للمستشفى وجميع الاحتياجات بها.