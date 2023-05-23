الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق جراج أسفل كوبري قها بالقليوبية

دفعت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في جراج سيارات أسفل كوبري قها على الطريق الزراعي «مصر - الإسكندرية»، فيما تمكنت أجهزة المرور من تسيير الحركة في المنطقة وتغيير السير في منطقة الحريق دون وجود خسائر في الأرواح أو إصابات.

بلاغ بنشوب حريق في جراح بقها

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر وحصر السيارات المحترقة.

تفاصيل حريق جراج قها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من النجدة بنشوب حريق داخل جراج خاص بسيارات نقل الوقود أسفل كوبري قها على الطريق الزراعي «مصر - الإسكندرية» وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية أو إصابات.

وجرى الدفع بـ5 سيارات والسيطرة على الموقف ومحاصرة النيران، وجار تبريد الحريق ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، ولا يوجد مصابين، وجار فحص الواقعة.