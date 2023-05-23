«الإصلاح والتنمية» يطالب بتجديد الخطاب الاقتصادي: الثقة بوابة حقيقية للاستثمار

قال النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن الثقة هي بوابة الاستثمار الحقيقة، بجانب الاستقرار السياسي بما يتضمنه من ملف الحريات.

تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات

جاء ذلك خلال الجزء الثاني من جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، بالحوار الوطني.

وأضاف: «على الدولة والمجتمع تجديد الخطاب الاقتصادي»، مشيرا إلى أن بناء الثقة يتطلب جهدا كبيرا، ولا يمكن أن نتجاهل دور القطاع الخاص، لافتا إلى أنه لا فرق بين المستثمر المحلي أو الأجنبي.

لا فائدة من تشريعات دون إصلاح إداري

وتابع: «من بين شروط نجاح الاستثمار مراجعة القوانين، والبدء في التنفيذ، لا فائدة لتشريعات دون تنفيذ، وبدون إصلاح إداري، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري مشروع قومي، لذا يجب تجديد الخطاب الاقتصادي في أسرع وقت.